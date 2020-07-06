第二季全球股市谷底翻揚，國內投信發行的跨國股票型基金績效亦同步走高，平均繳出約18％的報酬率，其中，又以AI、5G、物聯網等創新科技產業型基金名列前茅。投信法人表示，疫情幫助AI應用快速落地，加上5G高頻寬的幫助，創新科技發展將加快，商機將更為驚人。

根據Morningstar統計，國內投信發行的370多檔跨國股票型基金，第二季平均報酬率達17.9％，其中，表現優於MSCI世界指數漲幅的基金達162檔，前三名分別是第一金全球AI人工智慧基金、路博邁5G股票基金、復華全球大趨勢基金。

第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰表示，儘管受到疫情的干擾，AI、5G、精準醫療、物聯網等新技術、新應用快速落地，中長期發展趨勢確立，因此在市場恐慌消除後，迅速吸引資金回流，推升相關個股股價強勁反彈，率先走出疫情谷底。

以AI相關指數為例，ROBO全球人工智慧指數第二季即大漲43.7％，而代表精準醫療的ETFx健康科技指數亦強漲34.2％，至於ROBO全球機器人指數、富時客製化金融科技指數漲幅分別也有28.9％、28.1％，通通都超越MSCI世界指數18.8％的漲幅。

陳世杰強調，這次疫情進一步激發AI產業的價值，包括：無人和遠距服務需求大量增加、企業增加數位轉型投資預算、各國政府亦傾全力發展AI，加上今年全球5G陸續開台，高頻寬、低延遲的網路傳輸特性，為AI應用開闢一條高速公路。

美國銀行預估，疫後全球創新發展將會加速，未來10年潛在商機上看20兆美元。陳世杰認為，企業藉由AI，創造新技術、新應用、新市場與新商機，而投資人同樣可藉由AI，抓緊中長期投資趨勢，化疫情危機為新生機。

(工商 )