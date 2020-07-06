全球遭逢新冠肺炎之疫情風暴，不僅衝擊全球資本市場，造成經濟成長呈現大幅萎縮局面。對此，各國紛紛加碼貨幣、財政政策穩定經濟。美國聯準會（Fed）持續「放鴿」，預期零息環境將延至2022年。投信法人建議，面對投資環境仍充滿變數，想要資產兼具抗風險與報酬的投資人，不妨以多元配置投資並加入領航策略，一來分散投資風險，二來也增加投資組合彈性，待市場情況穩定後才能掌握反彈的契機。

華南永昌WE多重資產基金經理人吳策明表示，現今市場的不確定性高，在不同的經濟環境下，或者每當有不同的事件發生時，單一類型資產的表現都大不相同，有些可能大好，有些則可能大壞。若擁有產品類型越多，在面臨不同市場情況時，就需要有各種不同的因應方式，以確保投資成效能達到我們期待的結果。從資產配置的角度來看，時序進入下半年，可考慮提高多重資產部位來因應，可分散布局，有助減低市況不穩時資產價格大幅波動的影響。

面對目前收益變低、波動增大、前景不明的市場，想要資產兼具抗風險與報酬是投資的一大難題，投資關鍵加入領航策略，可以規避市場波動、長線又能累積可觀報酬，將可以解決眾多投資人的煩惱。透過「策略資產」運用多元策略資產交易，能在不同市場下，掌握各類資產類別的投資契機，是目前市場環境下投資人最佳的投資對策。

吳策明分析，在現今零利率高波動下，傳統的「股債組合」已無法滿足多數人所需，投資人需要的是一個無論在何種情況發生下，投資組合能承受風險並維持穩健報酬的基金產品。華南永昌投信這次推出的新型態多重資產基金，有別於市場上一般多重資產以收益息收為主，可解決投資人問題。不同於以股票、債券配置來做資產比重調整的一般多重資產平衡基金，最大亮點在於透過「策略資產」，運用二策略有效協助控制投資組合波動風險及市場系統性風險、一策略創造超額報酬Alpha，來創造長期低於市場波動、報酬優於市場之表現。

WE多重資產基金與市面上已有的一般多重資產平衡基金相比，一般多重資產平衡基金投資組合普遍以高收益債為主，以賺取債息收入進行配息，輔以股票配置，以賺取資本利得的機會，部分會投資選擇權；華南永昌WE多重資產基金則是運用獨特的領航策略，聚焦策略及配置，利用不同資產負相關性策略交易，達到控制投資組合下檔風險之效果，並透過趨勢性選股策略，發掘最大投資商機，篩選最具潛力的投資標的，以創造較市場指數超額報酬之表現，且會因應市場變化，掌握各類資產投資機會，不偏股或偏債操作，靈活調整各類配置比重，操作更具效率。

華南永昌WE多重資產基金為全球多重資產型基金，基金網羅各種資產類別，運用領航策略控制波動、創造報酬。

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