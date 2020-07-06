振興3倍券將於7月15日開放使用，中華郵政被指定代售。根據統計已透過超商預購及數位綁定的人數並不多，中華郵政預估將湧入千萬人購買紙本券。中華郵政初步規劃，有意以「身分證單雙號」分流，且幫人代領最多不得超過5份，上路前會做最後決議並公布。

超商預購三倍券有2波，第一波為7月1日至7月7日，第二波為8月1日至8月7日。中華郵政副總郭純陽說，超商預購跟數位綁定的人數，截至5日止僅約600多萬餘人，全台有2300萬人口，數字顯示並沒有很多人已先預購。

中華郵政嚴陣以待，為防止排隊亂象上演，預計動員1.3萬名人力投入窗口，還規劃7月18日、25日前個周六，全台1299個郵局加班，郵局也正模擬發券流程及突發狀況，未來不排除視人潮再延長周末加班。

另外，中華郵政也規劃4種方案，第一、建議民眾利用超商預購時間，多去超商預購；第二、數位綁定即日起至年底，建議民眾多利用數位綁定；第三、三倍券發放時間自7月15日至12月31日，時間長達5個半月，建議時間分流，只要郵局有營業，都歡迎民眾來領取，不用趕在最前面；第四、考慮以身分證最後一碼數字為單數或雙數分流，但仍要與經濟部、行政院討論。

在壓力測試方面，若民眾備妥健保卡、1000元現金，確定可在2分鐘內領取完成，信封內會有500元4張、200元5張，民眾可透過信封孔洞確認張數，至於幫忙代領的數量，連同自己在內最多不超過5份。

為推廣數位綁定，中華郵政也推VISA金融卡、郵政晶片金融卡綁定，前9萬名累計消費超過3000元民眾，加碼回饋300元；日前又擴大加碼，凡7月14日前首次申辦VISA金融卡或將舊卡換新卡，可享首刷禮500元。

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(中時電子報)