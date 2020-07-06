近期不少經典電影紛紛重回大銀幕與觀眾見面，索尼影業為了迎接明年上映的新片《魔鬼剋星：未來世》，將推出《魔鬼剋星》過去式二部曲：《魔鬼剋星》（1984）與《魔鬼剋星2》（1989）4K數位修復版，並分別安排於7月10日、31日在台限量上映，讓觀眾得以在戲院一睹當年轟動全球影壇的喜劇抓鬼橋段。

當年《魔鬼剋星》在推出前光是開拍就一波三折。先是片名版權鬧雙胞，劇組擔心會挨告的情況下，只要在片中有出現片名的布景和台詞都得拍攝兩遍以防被抽掉。更糟的是，劇組挑選的男主擔當比爾莫瑞向來以難聯絡出名，在沒正式簽約也找不到人的情況下，沒有人知道拍攝當天到底會不會開天窗。好在比爾莫瑞在開鏡當天順利現身，他不僅成功詮釋了片中愛打嘴砲把妹的抓鬼專家，還與雪歌妮薇佛的瘋婆鬧鬼演出製造不少喜劇笑點，連被史萊姆黏液攻擊的畫面都被影迷譽為當代影史經典。

雪歌妮薇佛試鏡放大絕，贏得角色。（摘自IMDb）

在初版腳本中，《魔鬼剋星》原本連一位女性角色都沒有，後來是在導演伊凡瑞特曼堅持下才產生了丹娜一角。當時劇組選女主角時，茱莉亞羅勃茲和雪歌妮薇佛都來參與試鏡，原本茱莉亞羅勃茲是導演心中的首選，但沒想到雪歌妮薇佛在試鏡時放大絕，不僅不顧形象爬到導演桌上扮成地獄惡犬，還提出女主角應該要被狗附身這樣大膽的想法，她因此最後雀屏中選，甚至還讓編劇採納她的建議把這段劇情寫進腳本，也因此創造了影迷津津樂道的《魔鬼剋星》經典抓鬼大結局。

《魔鬼剋星》過去式二部曲《魔鬼剋星》與《魔鬼剋星2》當年是由影壇新銳導演伊凡瑞特曼（lvan Reitman）執導，第一集《魔鬼剋星》在1984年於美國上映時創下不少紀錄，不僅連續拿下7週票房冠軍，電影也在戲院熱播長達7個月之久，電影影響力還滲透到不少影視作品，包括廣受觀眾喜愛的《辛普森家庭》和《怪奇物語》都曾出現過向《魔鬼剋星》致敬的精采片段！電影上映後還陸續發展了《魔鬼剋星》電玩、卡通、漫畫陪伴許多影迷長大，讓不同世代粉絲都相當熟悉這個經典IP。

《魔鬼剋星》（1984）即將重返大銀幕。（索尼影業提供）

伊凡瑞特曼當年執導《魔鬼剋星》時，曾找來當時只有7歲的兒子傑森瑞特曼（Jason Reitman）入鏡客串，沒想到當年的小臨演後來也繼承老爸衣缽進入影壇，能導能編的他還憑著《型男飛行日誌》拿下金球獎最佳劇本獎，成為好萊塢炙手可熱的創作者。當伊凡瑞特曼決定重啟《魔鬼剋星》故事、透過拍攝新片《魔鬼剋星：未來世》來交代《魔鬼剋星》過去式二部曲後續發展時，兒子傑森瑞特曼便成為新片最佳執導人選，意外完成父子導演接棒傳承的大任。

有趣的是，《魔鬼剋星：未來世》原訂在今年7月10日在全球上映，但因為新冠疫情影響目前該片檔期延至2021年3月，而原本7月檔期意外改由《魔鬼剋星》數位修復版接棒為明年新片暖身，這意外呼應了《魔鬼剋星》裡出現的經典台詞：「是宿命、是因果，每件事情的發生都是有原因的！」

(中時 )