新北市鶯歌陶瓷博物館在7月暑假檔期推出「古技新用-賴羿廷現代陶創作展」，特別的是，陶藝家賴羿廷原先從業於半導體產業18年，但為了一圓藝術夢，毅然決然放棄高薪工作，勤心鑽研陶藝，他運用傳統製作水缸的手擠坯古技法，結合西方美學及東方宗教思維，創作各種造型多變且富律動感的現代作品。

51歲賴羿廷大學就讀聯合工專，畢業後進入新竹科學園區工作，曾做過晶圓代工、IC設計、倉庫、生產線管理，一路從小職員爬到部門主管經理，是世人眼中的科技新貴。

但賴羿廷年輕在校時曾短暫接觸陶瓷工作，多年來仍對對陶瓷藝術念念不忘，為了不讓自己終生後悔，決心在事業高峰時辭掉工作，追求藝術夢想，並考上臺灣藝術大學藝術造形研究所。

賴羿廷表示，他在這段期間不只學習陶藝創作，也學水墨畫，畢業後更因緣際會向手擠坯大師陳炳廷拜師學藝，展開10個月每天往返苗栗、臺中習練陶作，進而發展出擁有自己特色的創作風格。

鶯歌陶博館指出，賴羿廷善於運用傳統製作水缸的手擠坯古技法，結合西方美學及東方宗教思維，創作造型多變且賦律動感的現代作品，更曾獲2019年臺灣陶藝獎評審特別獎、2018苗栗柴燒藝術季陶藝競賽藝術創作類首獎等諸多肯定。

陶瓷博物館館長吳秀慈表示，「古技新用-賴羿廷現代陶創作展」共展出30件大體積陶作，作品線條流暢、簡約，但卻無機械的單調冷漠，反有內斂無華的沈靜，讓觀眾深刻體會寧靜之美。

(中時 )