新北市議員葉元之在臉書貼文，稱助理Yuna、Lena竟不知「中常委」是何職務？還反被助理回嗆「太冷門！」。葉元之表示，兩位助理都是20出頭歲、大學剛畢業的年輕人，專門協助他經營網路社團，平日相處就像朋友、兄妹，沒有長官部屬間的隔閡；兩位助理也笑說，雖然看起來對老闆沒大沒小，但「我們還是很有禮貌的！」

葉元之介紹，Yuna專責拍攝、剪接影片，Lena則負責經營臉書，兩個人做事都很認真，很有效率，而且常會自行發想議題，用她們的觀點吸引年輕人，降低政治味。

葉元之對與年輕助理的相處之道表示，現在年輕人很有自己的主見，和他們溝通要講得出道理，才能讓他們信服。

兩位助理也稱讚葉元之，Yuna說，她大四下學期開始來工作，議員給她很大的空間，讓她可以兼顧課業，順利畢業。Lena則說，議員的想法很開明，不會非要政治性議題，要求他跳舞、化妝也都配合，溝通完全沒問題。

(中時 )