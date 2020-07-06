因應防疫與炎熱，雲林縣北港白沙屯媽祖會主委李龍彬特別添購水冷扇，提供白沙屯進香團最安全舒適的休息環境。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮各社團總動員辦桌，迎接白沙屯媽祖。（張朝欣攝）

苗栗縣通宵鎮白沙屯徒步進香團，將於8日抵達雲林縣北港鎮朝天宮，6日北港各社團開始搭帳棚準備辦桌與休息處相迎。今年報名徒步進香信眾突破5萬人，為歷年之最，加上天氣炎熱，各休息處都增添電風扇等通風設備，除了預防中暑更有助於防疫。

白沙屯媽祖到北港朝天宮進香，已有200餘年歷史，特別之處在於進香路線沒有事先經過規畫，完全由媽祖指示轎夫行進，信眾們必需克服各種地形阻礙，體力付出相當大，為了補充信眾體力，北港各社團都會準備豐盛餐飲與規畫休息處相迎。

北港白沙屯媽祖會主委李龍彬表示，10餘年來每年都會集資在北港圓環旁搭帳棚辦桌、準備各式餐點迎接徒步進香信眾，這種供餐點鎮內約有近百處，今年因天氣炎熱加上配合防疫，大家都特別添購水冷扇、電風扇，提供最舒適安全的休息環境。

北港「媽祖青年軍」負責人蔡明君說，目前疫情雖趨緩，但仍不可大意，今年提供的住宿處將加大每個人的床位距離，並準備口罩、消毒水、酒精，減少進香團住宿時的群聚感染機率。

北港朝天宮的數棟香客大樓與行政大樓，也將開放給進香團住宿，由於必需保持防疫安全距離，所需空間要比往年更多更大，因此也商借北港糖廠、老人會館、體育館、夜市用地、鄰近學校，搭設帳棚做為休息處。

朝天宮董事長蔡▲▼（▲左口右永。▼得的彳改為金）指出，朝天宮與各社團都會供應餐點，將盡量以便當方式減少團膳群聚，白沙屯媽祖在朝天宮駐駕後，將簡化拜天公、刈火等流程，廟內人流管控在800人以下。

北港警分局也全力投入交通疏導，8日清晨5點至下午6點進行路段管制，並針對神轎行進路線部署嚴密警力，預防聚眾鬧事情況發生。

(中時 )