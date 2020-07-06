好康券將於7月15日開始發送。（台南市政府提供／李宜杰台南傳真）

暑假將屆，台南市政府觀旅局推出「台南好康券」，只要於7月15日至9月15日在台南合法旅宿每住1晚，每人可獲得1張好康券，享食、宿、遊、購、行超過100種優惠，最多可省2000元。

台南市政府觀旅局長郭貞慧表示，目前台南遊客超過8成為自由行，因此推出食、宿、遊、購、行5大項優惠，例如：可憑券免費搭乘全市公車、台灣好行觀光公車，還可以超值假加購台鐵台南一日票、雙層巴士一日票等。

至於景點門票，包括6大經典古蹟：赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、水道博物館、左鎮化石園區，及奇美博物館、台南市立美術館、運河遊船、虎頭埤風景區、十鼓文創園區、江南度假村、頑皮世界等，都可憑券享門票優惠。

另餐飲、購物部分，也提供百家以上養生安心餐廳、伴手禮、觀光工廠、百貨公司優惠，每張券可用至住宿隔日，遊客退房後還可以繼續待在台南玩，

此外，針對企業團體遊台南也祭出好康加碼，出團遊台南兩天一夜以上，即贈古蹟門票、古蹟商品、虎頭埤園區門票，三天兩夜更加贈奇美博物館、十鼓文化村門票、台南在地導覽，200人以上團體遊則加碼晚宴藝文表演。

觀旅局說，「台南好康券」將於15日開始發送至9月15日，由台南合法旅宿業者依據入住天數、人數發送，每住1晚、每人獲得1張，2晚則每人2張，以此類推。

(中時 )