國民黨祕書長李乾龍今天在廣播節目《羅友志嗆新聞》中，被問到前主席朱立倫是否在鬥黨主席江啟臣？笑說：「明眼人一看就知道他也是有企圖心的人」。據悉，雖然李乾龍一下節目，即致電朱幕僚解釋，但朱仍很不高興，傳三句簡訊給江啟臣，江隨即回傳簡訊，並公開回應媒體，表示他剛跟朱聯絡過，直指綠營見縫插針、分化的伎倆，不要中計。

據指出，由於親綠媒體今天大幅報導朱、江明年將有黨主席之爭，李乾龍今早在電台受訪時，被問到朱江之爭，不假思索脫口說出「明眼人一看就知道他也是有企圖心的人」。但李下節目後經黨中央幕僚提醒，即主動致電朱的核心幕僚，請代向朱解釋絕無惡意。

另一方面，朱立倫則傳三句話的簡訊給江啟臣，內容是「綠營見縫插針，藍營還要配合演出，實在令人費解。」正在國民黨桃園市黨部的江啟臣也回傳簡訊給朱，認同是綠營見縫插針，並代李緩頰，表示會向媒體解釋。

江啟臣隨即在媒體堵訪時冷笑回應，透露他才剛跟朱立倫聯絡過，直指是綠營見縫插針，分化的伎倆他們不會中計，也呼籲綠營不要再見縫插針。

對於朱是否參選明年黨主席？近朱人士指出，現在要注意的是如何改革國民黨，讓黨重新振作，不是談主席選舉或個人位置的時候。

(中時 )