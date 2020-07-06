桃園市觀自在慈善會連續15年捐贈救護車，桃園市長鄭文燦6日代表受贈，讚慈善會集結眾人力量提高救護品質，他提到桃園每年緊急救護的出車次高達10萬次。目前桃園市平均每輛車服務約1萬6593人，人車比居6都之冠。

觀自在慈善會自2004年起，每年都會捐贈救護車給桃園市各區的消防局，連同今日捐贈價值258萬的救護車，迄今已捐贈15輛，桃園市政府消防局於6日舉行救護車捐贈儀式。鄭文燦親臨現場表達謝意，鄭文燦表示，桃園市平均每年救護車出勤次數高達10萬次，其中急重症約佔1成，救護車能夠在生死拔河的階段緊急救援市民。

李展向提到，每一任的會長一定要捐出一輛救護車，自己去年已募捐一台，但「好可以再更好」，今年再度募捐，完成2年任期捐贈2輛救護車的艱難任務，未來還會再持續募捐，目前桃園13區都已捐過救護車，現在正在執行第2輪的捐贈。李展向也說，慈善會在疫情期間也捐贈了750桶洗手乳及500桶的酒精，並協助學校的環境清潔消毒工作，遇到家庭貧困的族群也會不吝的伸出援手。

桃市府消防局緊急救護科長林志淵表示，救護車因頻繁出車所以平均使用5年，捐贈數量很踴躍，但因疫情關係暫時停擺，一般報關及入關的手續需大概長達7至8個月，桃園市的救護車與人數比例佔6都最高，為全台救護品質相當完善的都市。

(中時 )