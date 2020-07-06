美國急速惡化的新冠疫情，雖然再度讓二次感染成為市場關注的議題，但這一切都抵不過美國聯準會（Fed）帶給市場的積極信心。在超低利率與史上最高財政規模的挹注下，美國就業與房市都出現優於預期的表現，同步帶動包含亞股在內的股市翻紅。不過根據實際的資金買賣節奏，可發現外資對於流入亞洲股市已趨於謹慎。

根據統計，上周能獲得外資買超青睞的亞洲股市相對較少，除大陸、台灣、菲律賓之外，其餘亞洲股市都受到外資賣超壓力，就連具備科技產業供應鏈加持的東北亞股市，外資在上周也沒有一視同仁，以韓國股市為例，外資就賣超了2.61億美元，但對台灣股市外資卻是買超3.43億美元；可見在二次疫情重返東北亞的干擾下，外資買進還是略顯猶豫。

不過，儘管資金持續觀望，但亞股在上週卻普遍收紅，滬深300指數與台股加權指數分別上漲了6.77％與2.13％，印度與越南除外的東協股市也是紛紛收紅。此外，外資對大陸股市也出現了連續15周的淨流入，今年以來累計已淨流入210.10億美元，讓大陸股市成為亞股當中唯一的亮點。可見大陸資本市場持續開放與科技的長線題材，仍是外資持續布局亞洲的重心。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，美國的就業市場與房市優於預期，主要是提前解封下的結果。不過，提前解封的另一個副作用，就是換來當地疫情的嚴重惡化，而疫情惡化又可能影響到各州當局封城與否的決策，這對於後續的就業市場與企業獲利就會產生其他衝擊。所以現階段對投資人來說，看到好的經濟數據，並非意味著資本市場日後就一帆風順，因為疫情的發展隨時都可能再度打亂經濟復甦的節奏。

林雅慧指出，美國二次疫情的爆發，的確已讓部分市場開始重新看待企業的獲利預期，也就是第二季好不容易出現的數據上修，在第三季又有可能遭遇新的變數。因此現階段對於金融資產的投資，最佳的策略還是多元資產配置，並以收益為核心，尤其是對於信用債券，更應該做為收益配置的主力。

摩根中國A股型基金產品經理張致寧表示，相較於其他市場，大陸在疫情部分控制得宜，且官方對推動經濟成長的措施也更明確，在長線投資上的確較有可預期性。中國人行自7月起下調再貼現與再貸款利率，持續降低企業融資成本，而6月官方與財新的PMI數據也都優於預期，服務業PMI也升至58.4，創下2010年4月以來新高；當地的新出口訂單、工業利潤與汽車銷量等數據持續翻紅，因此預期7月16日即將公布的大陸第二季GDP有望翻正，可望成為全球第一個走出衰退的國家。

張致寧指出，股市成為預期大陸數據轉佳的先行指標，近期滬深指數的融資餘額卻刷新四年來的高位，且滬、深兩市的成交額也重回兆元人民幣大關，外資通過北向通淨買入也升至近兩週來新高，帶動以新經濟中小型股為主的創業板大漲至四年新高，就連上證指數也來到近半年的高位。

另一方面，中美兩國致力於讓彼此脫鉤，也助長了大陸與香港兩地股市近期的熱絡勢頭。張致寧指出，除了在美上市的大陸科技巨頭計劃紛紛回港掛牌之外，在資金推升下，除了創業版指數今年表現明顯領先大盤之外，預期估值較低、且能提供較高股息的金融與地產等藍籌股，仍有帶領指數向上的空間，包括上證指數與滬深300指數等，都可望同步受惠。

林雅慧表示，展望亞股下半年，投資人要特別留意美國的二次疫情是否會衝擊到企業獲利，以及年底美國總統與國會的改選，是否會改變既有的減稅政策，還有中、美兩大強權日後在貿易與供應鏈上的爭端。上述這些變數都會給市場帶來動盪，投資人在資產配置時，還是要保持風險概念。

(工商 )