觀光巴士共有45個位置，一天會有4個班次，停留點多達10處，希望帶遊客玩遍青春山海線。（新北市金山區公所提供／張睿廷新北傳真）

旅遊業者辰社旅行社與北海岸地方業者為推廣北海岸觀光，合作推出「金包里號觀光巴士」，也是首度由民間企業自行規畫的觀光巴士。金山區長廖武輝表示，這是新北市首輛雙層觀光巴士，將串聯起北海岸各大景點，不只規畫白天行程路線，晚上還能搭乘巴士到海邊欣賞「蹦火仔」，玩遍青春山海線。

民間旅行社推出的「金包里號觀光巴士」6日上午展開首航，從金山中角灣出發，行經石門洞，再至野柳地質公園，沿途風景美不勝收。

辰社旅行社表示，金包里號觀光巴士是集合民間力量共同發起的，效仿歐洲、日本小鎮的巴士旅遊概念，讓民眾不用再自己辛苦開著車跑到各大景點，只要搭乘巴士就可遊遍北海岸。

辰社旅行社金山分公司總監郭雅萍指出，巴士行經景點包括野柳地質公園、汪汪地瓜園、獅頭山公園、小鶴基地蓮花田、李芑豐古厝、中角灣國際衝浪基地、石門洞、富貴角燈塔、麟山鼻步道等景點串連起來。

郭雅萍表示，觀光巴士車上將會有導覽員，替民眾介紹風景特色，且他們會與各大飯店合作，讓民眾在旅館就能搭乘，一天共有4班，出發時間為下午2時至晚間8時，希望能以夜遊作為新特色觀光模式，若效果良好，未來將會再加開班次。

金山區長廖武輝指出，萬里、金山、石門是連成一線的觀光地區，業者願意合作行銷是非常好的事，尤其海邊的露天觀光巴士在台灣更是創新，未來巴士還會規畫飲食，預期能吸引更多遊客到此遊玩。

廖武輝表示，台二線的北海岸公路風景優美，碧海藍天，晚上還可到沙灘上賞月，景觀宜人，希望巴士不只讓台灣遊客來搭乘，也能吸引外國遊客到此遊玩，閱覽台灣最美麗的風景。

(中時 )