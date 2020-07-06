文化大學執行教育部大學社會責任(USR)實踐計畫，提出「光明頂 ： 陽明山公民電廠綠能新願景」，與新北市智慧綠能社區合作社合作在文大建置社區公民電廠，預計1年內發電，屆時將直接造福陽明山居民，文大所得租金則用於照顧弱勢學生，達成多贏目標。

文大校長徐興慶與淡水社大董事長、新北市智慧綠能社區合作社理事主席許慧明，今天完成簽約，未來雙方將攜手利用文大大賢、大莊兩館樓樓頂，打造全國第一所設於大學內的社區公民電廠。台電配電處陳銘樹處長說，屆時每日可發電2000千瓦，將是新北地區最大的公民電廠。

徐興慶表示，文大2018年開始執行光明頂計畫，協調並串聯在地村里組織、台電、市政府、社區大學、NGO、社會企業平台及設備廠商等構成協力網絡，積極推動陽明山綠能的開發應用，並廣邀居民參與「綠益共享」方案。

許慧明表示，淡水社大自106年起積極配合政府能源轉型政策，主動規畫開設智慧綠能社區、公民電廠與地方創生相關課程，並號召社區伙伴以最低入社股金1萬元方式，於去年5月成立智慧綠能社區合作社。

他說，文大這座公民電廠具劃時代意義，希望藉此能讓文大師生與華岡社區居民，親近能源議題並認識再生能源及公民電廠，進一步讓文大與華岡社區伙伴參與能源轉型運動，並將社區發展為智慧綠能社區。

(中時 )