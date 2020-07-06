日本首相安倍晉三。（圖／shutterstock）

截取自安倍晉三推特

日本九州地區暴雨災情慘重，蔡英文5日在推特發文表示慰問，日本首相安倍晉三今天轉貼蔡的推文，強調「患難見真情」，他心中充滿了感激之情。日台交流協會也在臉書發文，強調台灣對日本而言是「極重要夥伴」，同時也是重要的友人，盼日台能持續並肩前行。

蔡英文5日以中文和日文發表推文，提到極端氣候對生命造成的傷害不分地區。連日嚴重豪雨不僅對中國長江流域帶來災害，也在日本九州地區造成傷亡。「我們希望天候能回復正常，為逝者祈福的同時，也盼希望受損的家園能早日重建，傷者盡速復原」。

安倍晋三今天在轉貼上述推文，並以「致台灣的朋友們」發文指出，俗話說「患難見真情」。在九州地區發生豪雨災害之際收到溫馨的慰問，「本人心中充滿了感激之情。謝謝各位」。

日台交流協會隨後也轉貼安倍晉三的推文，並以該協會台北事務所代表泉裕泰的名義po文表示，蔡英文總統對九州地方豪雨災情的慰問留言日本收到了。蔡總統於2016年4月熊本縣發生地震時，作為準總統迅速表明與日本同在的心意。「蔡總統一直以來都掛心日本，日本總是受到蔡總統的鼓舞」。

他說，台灣對我國而言是共享基本價值、並有著緊密經濟關係與人員往來的極重要夥伴、同時亦為重要的友人。今後期望日台也能共同攜手度過難關，持續並肩前行。

(中時 )