美國高爾夫選手德尚波為了調整身體，飲用高蛋白飲品、努力做重量訓練，體重增加了40磅（約18公斤），幫助他加強了擊球的力量，這樣轉變顯然相當有效，他在本周的火箭信貸菁英賽於開球、推桿都有發揮，最後一回合繳出低於標準桿7桿的65桿，總成績為低於標準桿23桿的265桿，不但抱走冠軍，四回合桿數更創個人最佳。

「這座冠軍讓我心情有點激動，因為我為了提昇表現做了些不一樣的事情。」26歲的德尚波這麼說，「我改變了身體、改變了面對比賽的心態，也能夠以和自己過去完全不同的打法，來贏得冠軍，看到這一切發生太神奇了，希望能給許多人帶來鼓舞。」

今年國際體壇賽程受到新冠肺炎影響停賽或取消，德尚波在疫情期間加強訓練，身高185公分、體重109公斤相當壯碩，在6月份PGA美巡賽復賽後，是唯一前三站成績都擠進前十名的好手，本周更上層樓，勇奪個人本季第1勝、生涯第6勝。

(中時 )