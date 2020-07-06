國際獅子會300B2的7個專區同時舉辦大型捐血宣傳活動，希望有更多的民眾一起來參與捐血活動。（主辦單位提供）

國際獅子會300B2的7個專區同時舉辦大型捐血宣傳活動，希望有更多的民眾一起來參與捐血活動。（主辦單位提供）

國際獅子會300B2的7個專區同時舉辦大型捐血宣傳活動，希望有更多的民眾一起來參與捐血活動。（主辦單位提供）

國際獅子會300B2長期以來對於推廣捐血活動不遺餘力，獅友陳泰霖擔任300B2區捐血委員會執行長，並於7月5日在新北市的樹林車站、三峽老街、板橋車站、海山捷運站、頂溪捷運站、深坑老街、及大坪林捷運站等7個地點，由300B2區的7個專區同時舉辦大型捐血宣傳活動，希望有更多的民眾一起來參與捐血活動。

現在正值暑假血荒高峰之際，希望能帶動更多的民眾，捲起衣袖，加入捐血的行列，為血庫多增添一點存量，為社會盡一份心力。

國際獅子會300B22019至2020年度300B2區各分會共舉辦了322次的捐血活動，投入大量的人力物力，募集到39823袋的熱血，2020至2021年度300B2區總監梁金生特別將捐血列為大型社會服務項目。

7月5日的捐血宣傳活動，有2個捐血中心的「熱血寶寶」跟著 梁總監金生 和 陳總召泰霖 一起到活動現場，和民眾互動拍照留念。依負責本次板橋火車站捐血宣傳活動執行長郭貴琴表示，出席的獅友屬為300B2區的第四專區，今天出席的獅友有超過兩百位，邀請超過700個民眾透過QR Code加入FB的300 B2區捐血粉絲團，同時也送出了700個隨身購物袋。

此次捐血宣傳活動的主要目的是希望大眾在300B2區捐血粉絲團中隨時掌握各分會的捐血活動訊息，就近參與各個獅子會所辦的捐血活動，希望有更多熱血的民眾可以挽起衣袖，加入捐血救人的行列，在血庫長期庫存不足的今天，希望大家能發揮人飢己飢、人溺己溺的觀念，奉獻一己之力，共同響應~捐血捐愛、健康無礙。

(中時 )