美國6月非農就業大增近500萬人，美國總統川普簽署命令延長薪資保護計畫，聯準會（Fed）考慮更明確的前瞻指引，歐盟持續推動經濟復甦基金並放寬旅行禁令，加上疫苗研發結果正面消息，淡化疫情復發及中美關係緊張隱憂，及半導體大廠財報及財測均佳，科技股引領大盤續攻，全球股市反彈，近一周資金擴大淨流入固定收益型ETF。

統計過去一周ETF基金淨流量，整體股票型ETF淨流入24億美元，其中以美國及日本股票型ETF為主，各淨流入14.6億及15.9億美元，全球股票型ETF淨流出2.3億美元，歐洲股票型ETF淨流入3億美元，大陸股票型ETF淨流出12.7億美元，新興市場股票型ETF轉淨流出0.4億美元。

富蘭克林證券投顧分析，近期全球部分地區疫情再度攀升，考量各國政府應對控制疫情已有經驗值，能夠直接採取最有效率的防疫措施，將透過快速檢測與疫調，藉由控制小規模的經濟活動以避免疫情擴散，非採取全國性的大規模封鎖。加上全球各國財政與貨幣刺激政策效果顯現，美國7月可能推出規模上看1兆美元財政政策，有助緩解景氣下滑風險。

富蘭克林證券投顧表示，歷經第二季亮麗漲勢，7月盤勢將聚焦疫情、景氣展望，加上企業財報財測登場，國際地緣政治及美國總統選舉消息增多，恐不定期干擾市場情緒，所幸若全球能避免二次全面關閉，加上政策積極作多的支持，短線震盪無礙股市反彈行情，尤其是具備長線趨勢加持的科技、生技及黃金產業，已展開新一波的多頭漲勢。美元走弱提供新興股市表現機會，看好率先走出疫情及側重科技醫療等新經濟產業的新興亞洲和大中華股市，可做為積極加碼或定期定額的首選

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅指出，美國將患者數少於20萬人的疾病定義為罕見疾病，孤兒藥指用於治療罕見疾病的藥物，研發企業將享有多種獎勵，包括被核准藥物享有7年的獨家銷售權保護、美國孤兒藥臨床試驗成本享有稅負抵減、2019年獲FDA核准的藥物中就有44％為孤兒藥，因此看好長期發展潛力，目前孤兒藥研發公司為基金重點布局標的。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯認為，所有產業都受到肺炎疫情衝擊需求，但科技產業的衝擊相對少。一旦度過這場危機，可望開始看到科技產業的營收及獲利加速。從相對評價來看，雖然溢價情形高於大盤，但科技產業品質佳且是少數有淨現金的產業，財務體質在現在這個時刻這尤其重要，加上受惠數位轉型及具有結構成長優勢，溢價是合理的現象，產業長期仍有相當的成長空間。

(工商 )