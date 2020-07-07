泰國那空拍儂府日前發生一起慘案，有名妻子發現前夫中了樂透頭獎後，近來頻頻與對方聯絡，2人甚至打算偷偷復合，丈夫得知事情始末後簡直氣炸，當下就與妻子在賣場吵了起來，岳母與小姨子隨後也趕到現場，雙方爆發激烈爭執，丈夫不甘被戴綠帽，最後竟開槍將3人全都殺死。

綜合外媒報導，事發於7月3日下午，23歲妻子蘇吉特拉（Sujittra Chiangbai）與41歲丈夫諾帕多爾（Noppadol Nuamsamlee）在賣場購物時，2人為了妻子與前夫聯絡一事爆發口角，蘇吉特拉趕緊打電話給家人求救，媽媽和姊姊趕到後，雙方大打出手，諾帕多爾氣到失控開槍殺人。

諾帕多爾遭逮後表示，蘇吉特拉與前夫育有一名5歲兒子，岳母聽說對方中獎後就一直要求提高贍養費的金額，諾帕多爾則不以為意，不過近來他發現妻子的態度變得相當可疑，偷看她的手機後竟發現，蘇吉特拉私底下都會和前夫頻繁聊天，當天夫妻倆才會因此大吵了起來。

死者60歲的父親一夕間失去妻子及2名女兒，他悲痛地表示，從沒想過諾帕多爾竟然會狠心殺人，且事發當下父親也緊急趕到了現場，諾帕多爾還把槍口對準他，打算連他一起射殺，因此父親決心這輩子都不會原諒殺人兇手。目前諾帕多爾被關押進牢中，將面臨謀殺、公共場合攜帶槍枝等罪。

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(中時電子報)