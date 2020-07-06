2020.07.06 桃園市 ▲果然匯餐廳研發荷香蓮子米糕、酸辣蓮藕片、珍珠蓮素烤薄餅、香素蓮子奶油湯、蓮子葛豆腐、涼拌蓮蔬、蓮藕博多揚、白木耳蓮子羹及冰糖蓮花茶等9道不同風格的蓮花特色料理。（姜霏攝）

桃園蓮花季已於5日開幕，桃市府希望今年蓮花季融入在地食材，6日與饗賓旗下餐廳果然匯簽約。饗賓餐旅事業股份有限公司董事長陳啟昌因農家出身，伸出援手替農民做行銷，把在地的產物銷售全國。

桃園市長鄭文燦6日出席簽約典禮，與饗賓集團的餐廳果然匯合作，利用蓮花、蓮子及蓮藕入菜，由果然匯餐廳研發荷香蓮子米糕、酸辣蓮藕片、珍珠蓮素烤薄餅、香素蓮子奶油湯、蓮子葛豆腐、涼拌蓮蔬、蓮藕博多揚、白木耳蓮子羹及冰糖蓮花茶等9道不同風格的蓮花特色料理，利用在地且當季的食材，落實產地到餐桌的食農教育精神，也讓蓮花蔬食成為桃園的美食特色。

鄭文燦表示，因應疫情大家沒辦法出國，特地將蓮花季會場打造成6種不同風格的國際拍照景點。同時也和果然匯合作農特產品，攜手推廣在地當令蔬食及休閒農業發展，提倡機能餐飲，選用在地農產食材合作開發蓮花蔬食，讓民眾不只是賞蓮還可以品嚐在地蓮花美食，具體實現「在桃園、食桃園」。

陳啟昌坦言，因自己是農家出身的，明白農產品不對稱，盤商時常利用低價收購，容易造成農民的損失，這次以身作則和桃市府聯手替農民做行銷，製成多種不同餐點進行推廣，把觀音在地的農作物銷售全國。

(中時 )