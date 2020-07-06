日本人聲打擊樂大師北村嘉一郎，將在線上開講，分享他的人聲演唱藝術。（桃園合唱藝術節提供）

沒有樂器配合伴奏，一張嘴如何發出吸塵器聲、賽車飆速聲？前國王歌手合唱團保羅菲尼斯、活躍於國際的日本人聲打擊樂大師北村嘉一郎，將在線上開講，分享他們唱歌的武林祕笈，帶五音不全的音癡找音高。

拉縴人文化藝術基金會執行長林俊龍表示，保羅菲尼斯是全球頂尖的阿卡貝拉好手，對於合唱人聲相當擅長，「他近年指導許多不是科班出生的演唱者，卻很能引導他們，在合唱團裡，讓自己的聲音可以和大家合為一體。」

林俊龍表示，保羅菲尼特別強調人聲的本質，「尤其是聲音和詩詞、歌詞的結合，如何傳遞歌詞的內涵與情感，還有如何打開耳朵，聽見別人和自己的和聲如何相互配合，和別人一起合唱，要在異中求同的技巧，這些他都很擅長。」

此外，另一位在網路上開講的北村嘉一郎，可以用人聲模擬各式各樣的鼓樂聲。神祕失控人聲樂團團長陳午明表示，北村嘉一郎是全球少數可以一人模擬爵士套鼓細膩聲響的演唱者，「他一個人的演唱，可以代替一套鼓，和鋼琴、低音提琴一起演爵士樂。」

陳午明舉例，一般人聲模擬鼓聲，多半發出來的聲響，偏向電子聲，「但北村嘉一郎可做出敲鼓邊的聲音，質地很輕，速度又快，音色很有層次，我對他的定位不是『人聲打擊樂』，他本身就是一名鼓手，可用人聲打鼓的人。」

保羅菲尼斯、北村嘉一郎將分別在7月7日、8月6日開直播，網址請至桃園合唱藝術節官網。

(中時 )