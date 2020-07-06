《李爾在此》本為吳興國一人飾演10角的獨角戲大作，但此回他將與一般弟子演出，由嫡傳弟子朱柏澄演出個性癲狂的李爾王。（鄧博仁）

國家文藝獎得主、當代傳奇劇場藝術總監吳興國，20年間帶著一人分飾十角的獨角戲《李爾在此》，輪番於20國間巡迴演出，讓台灣作品名揚海外。隨著《李爾在此》即將回歸台灣舞台，現年67歲的他，也坦言將在近年把作品陸續交棒給弟子們演出，告別舞台，此回就是他在台灣最後一次演出《李爾在此》。

新冠肺炎疫情上半年席捲世界，吳興國在這段期間，也意識到傳承年輕一代的重要性，「這個年紀停滯一下，筋骨就開始有點問題。獨角戲都是我一人在演，非常辛苦，我想能不能藉此時與觀眾說這個難開口的決定，我必須面對每人都有走上舞台的時候，也有走下舞台的時候。」

當代傳奇劇場將在2026年迎來創團40周年，吳興國透露，未來6年將逐一搬演自己滿意的過往作品，「每演一次留下個回憶，我就不能再演了，我演不動了。但我封箱，不代表年輕人會封箱。他們可以演的比我好，體力比我好，也比我長的英俊，為甚麼不能讓他們演呢？這也是一種接班。」

吳興國從12歲就讀復興劇校(現國立台灣戲曲學院)起開始學戲，大學曾加入雲門舞集擔任舞者，退伍後向台灣四大老生之一周正榮拜師。但對京劇充滿理想的吳興國，卻也因不斷嘗試將京劇融合西方元素而跟恩師漸行漸遠，師徒倆人在周正榮過世前都未曾再聯絡。

吳興國對京劇實驗滿懷熱忱，但他得不到恩師支持，當時也不受台灣表演舞台看好，歷經幾回演出審查都遭退回，就在1998年宣布當代傳奇劇場暫停營運，並受法國陽光劇團總監莫努虛金邀請，到法國開辦工作坊。他將師徒決裂、他人不看好的眼光，融合莎士比亞經典，將自己打造成自我放逐、瘋狂而憤怒的李爾王，催生出以唱捻作打重新詮釋的《李爾在此》，20年來巡演廣受國際讚譽，今年也將首度登上國家戲劇院演出。

吳興國表示，創作《李爾在此》時，是他人生最不平的時候，當時他不斷自問是否要放棄戲劇創作，也在同時明瞭周正榮對他的寄望，他感謝恩師，若不是因為周正榮，他無法得到戲曲真正的精華，包含劇本、唱腔及表演空間的運用，以及面對情感的人生哲學，「我把我的一生放進《李爾在此》了，希望這次演出可以讓我覺得很圓滿。」

(中時 )