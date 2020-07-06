第一銀行落實公平待客原則，形塑「由上而下」的公平待客文化，在金管會7月2日公布評比結果，進入接受評比35家銀行之前20％名單內，展現第一銀行「顧客至上，服務第一」的長期經營理念。

第一銀行自2019年起設置「公平待客原則推動委員會」，每季分別向該委員會與董事會報告公平待客原則執行情形，委員會及董事會亦高度重視該議案給予具體指示意見，如：分析統計客訴案件缺失原因，加強員工教育訓練，因應FinTech（金融科技）與數位銀行趨勢相應調整業務流程，以提升客戶業務往來之及時便利性。

第一銀行為響應金管會政策及營造友善雙語金融服務環境，自2019年起，陸續開辦中、英雙語分行服務，增設無障礙ATM服務據點，另亦定期舉辦客戶滿意度調查，透過內部與外部專業調查方式以瞭解客戶需求之所在，就客戶不滿意項目，責成相關部門即予改善，以提升服務品質，並為企業及個人提供全方位之金融服務。

展望未來，第一銀行仍將秉持以公平待客原則為企業之核心文化，努力達成提升普惠金融（Inclusive Financing）所設定之年度目標，持續精進作業流程，維護對客戶權益之保障，成為客戶首選最信賴的銀行。

(工商 )