統計過去一周整體固定收益型ETF淨流入100.2億美元，其中主要流入美國債券ETF有94.3億美元，全球債券ETF淨流入6.9億美元，歐洲債券ETF仍呈現淨流出3.6億美元，新興市場債ETF淨流入1.2億美元，新興當地貨幣型債ETF淨流出2.3億美元。

以投資信評類別來觀察，投資等級債ETF近一周淨流入規模加速攀升至133.9億美元，高收益債ETF則是淨流出35.7億美元。富蘭克林證券投顧建議，債券部位納入跟股市相關性低且波動較低的美國政府債券型基金（GNMA）及伊斯蘭債券型基金，作為投資組合中的防禦配備。

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金經理人莫海迪．科弗指出，肺炎疫情爆發，對全球固定收益市場帶來顯著波動，所幸美國聯準會（Fed）啟動購買公司債ETF計畫，提供信用市場支撐。隨市場情緒趨穩，油價回升將有利海灣地區國家債券表現，同時投資等級債券受市場青睞。從評價面來看，伊斯蘭債與美國投資等級債的表現有望收斂，創造後續伊斯蘭債表現的空間。

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