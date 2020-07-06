第一波紙本振興三倍券將於7月7日22:00預購截止，愛金卡公司溫馨提醒，只要持icash2.0聯名卡（以icash功能）或icash Pay至7-ELEVEN預購紙本振興三倍券，立即送2杯CITY CAFE中美式（價值70元，以40點OPEN POINT點數贈送），活動不限量，敬請把握。

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紙本振興三倍券加碼優惠：持icash2.0聯名卡或icash Pay至7-ELEVEN預購紙本振興三倍券就送2杯CITY CAFE中美式。

預購時間：2020/7/1～2020/7/7 9:00-22:00。

加碼優惠：預購時間內持健保卡至7-ELEVEN門市ibon機臺紙本振興三倍券之預購，列印出小白單後至櫃檯以icash2.0聯名卡之icash功能或icash Pay付款，立即獲得2杯CITY CAFE中美式（以40點OPEN POINT贈送）。紙本振興三倍券請於指定時間內（請參考預購小白單）回原付款之7-ELEVEN門市領取。

數位版振興三倍券加碼優惠：活動時間內以登錄之icash2.0記名卡、icash2.0聯名卡或icash Pay累積消費滿3,000元後，即可享有加碼優惠，更多活動細節詳見官網。

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