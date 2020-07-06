關心種族、性別議題，已故指揮大師伯恩斯坦作品《詩樂集》，將在台首演。曾和伯恩斯坦在檀格塢音樂節合作的指揮家水藍表示，這首作品採用多位美國詩人如康拉德、愛倫坡、惠特曼詩作，「內容關心美國政治、種族、性別話題，聲樂家和樂團之間，有很多重唱和獨唱的交織，獨特又美麗，但演出難度高，世界各地都少演出。」

水藍表示，《詩樂集》共有12首歌，其中第5首非常特別，「他使用了兩首詩，朗斯頓．休斯〈我也歌頌美國〉以及瓊．喬丹〈好的「黑人」〉，透過音樂手法，讓這兩首詩可以巧妙對話，歌詞聽起來就像是一個白人對黑人說：你是我不同膚色的兄弟，很動人。」

水藍表示，伯恩斯坦期許自己能寫作像馬勒《大地之歌》，以中國詩寫曲，或是理查．史特勞斯以德國詩譜曲的人聲作品，期望為自己樹立代表性，「這部作品的音樂風格包括鄉村音樂、西方歌劇、爵士樂，卻又很有交響樂特質，他還使用荀白克的12音列作曲技法，被音樂研究者說是一部偉大的作品。」

演出將於7月10日在台南文化中心演藝廳、7月11日在台中國家歌劇院大劇院登場，由水藍指揮國立台灣交響樂團演出。

(中時 )