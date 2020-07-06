新北市中和區公所於今（6日）上午舉行啟用典禮，由中和區長賴俊達主持。（中和區公所提供）

近年來由於積穗地區快速發展，原有之公園綠地配置漸不敷在地居民使用，為了增加公園使用效率與安全性，新北市中和區公所在今年2月時於民樂人行廣場增設專用體健區域與擴充既有綜合遊具區；另錦和運動公園是中和區內的大型指標性全齡化公園，其中兒童遊戲區部分，不分平假日都有許多家長帶孩子會到此遊玩，充滿歡樂的笑聲。但考量到孩童在遊玩過程中，時常弄得滿身髒污需要清洗，因此重新規畫此區域。

中和區公所於今（6日）上午舉行啟用典禮，由中和區長賴俊達主持，市議員張志豪、陳錦錠、邱烽堯、張維倩、游輝宂、金瑞龍、15位里長、立委江永昌助理及上百位附近里民到場共襄盛舉，一同歡慶新設施啟用。

公所分別於109年1月及6月進行民樂人行廣場及錦和全齡化公園區域進行改善工程，改善後的廣場可提供附近居民一個多元的遊憩空間，讓里民有一個閒話家常、親子同樂的好去處；錦和運動公園則是增設大型洗手台供親子使用，希望給大小朋友更完整的公園設施體驗，另外配合新冠肺炎疫情，亦配合宣導用畢設施勤洗手，落實防疫新生活理念，用得安心，玩得放心。

賴區長進一步表示，將持續推動市民有感建設，打造舒適的活動空間為市民創造更優質更安全的休閒環境，秉持著「幸福中和，健康樂活」的理念，持續推動讓地區居民有適合親子悠遊、全齡樂活休閒的好中和。

(中時 )