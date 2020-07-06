吳興國先畫朱柏澄半張臉，再讓朱柏澄拿起棉棒自己嘗試完成整張面容。（鄧博仁攝）

國家文藝獎得主吳興國宣布，將在未來6年逐一搬演過往經典作品，告別舞台。過往由他一人分飾十角的《李爾在此》，近日也將由吳興國與弟子們一起上演出。今(6)日演出記者會前，吳興國親自為此回飾演李爾王的嫡傳弟子朱柏澄上妝，細心教導妝容細節，傳承意味濃厚。

吳興國剪下過往演出《李爾在此》的劇照，貼在化妝箱上讓朱柏澄觀察妝容重點，手拿棉棒點沾粉餅，邊化邊指導「這裡要勾起來」、「用力畫上去」，還不時回憶「記不記得這個粉餅我們找很久」。他先畫了朱柏澄半張臉，再讓朱柏澄拿起棉棒自己嘗試完成整張面容，大方放手讓弟子學習，猶如他對年輕人接班的期待。

吳興國表示，此回跟著他一起演出《李爾在此》的年輕演員，雖平均年齡大約只有25歲，但他們跟著當代傳奇劇場也至少有了10年，見證自己不斷堅持在傳統裡求創新，像是朱柏澄在這4年就跟著自己出國演出多次。

《李爾在此》改編自莎士比亞作品《李爾王》，吳興國以京劇融合西方劇作經典，自2000年演出以來廣獲國際好評，近日將在國家戲劇院首度登場。本是一人獨角戲，卻也多了一班弟子與他一起登台，吳興國此回飾演僧人，與朱柏澄飾演的李爾王將精采對戲。

吳興國表示，演出的每個年輕演員幾乎都是自己看錄影帶學成《李爾在此》角色，為他們的天才感到很驕傲，「他們未來不一定要演我的戲，但我希望未來珍貴的京劇實驗不要斷掉，敘說更現代年輕的故事，他們可以用我的經驗踩著我的肩膀往前走，一定會有閃亮的未來。」

對於走下舞台，吳興國表示，這是早晚的事情，只是有些捨不得，但多年間在國際演出，能為台灣做點事情，並打開戲曲的康莊大道，他感到很光榮。未來若有國際演出，他不排除再努力拚一拚，但確定會在這幾年間陸續封箱台灣演出，「比方說一年半後的國際藝術節等邀約，我提前知道了我就能衡量體力，加強訓練，讓台灣作品能繼續有機會在國際間露出。」

(中時 )