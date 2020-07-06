就讀成大附工資訊科2年級的王冠樺，去年報名勞動部勞動力發展署雲嘉南分署應用電子班，學習太陽能光電技術應用，才訓練半年時間，就從菜鳥變高手，上個月考上太陽光電設計乙級證照，17歲的她是全台該職類最年輕的技術士，巾幗不讓鬚眉。

王冠樺個性溫柔，卻選擇陽剛味重的工科，她說家族都是男孩子，從小就一起玩積木、機器人及組裝模型，國中時在家中自學電腦、電子等，培養出熱愛工科的興趣，去年高職1年級時參加雲嘉南分署參加太陽光電職訓班半年，今年首度報考就考上證照，也是人生第1張乙證。

王冠樺表示，職訓班只有她一個女生，年紀最小又是新手，當時就下定決心不要輸人，無論是鎖太陽能板、用火烤管、徒手凹鐵管、配線等都認真練習，看到機組運轉的瞬間，就很有成就感，且只要願意學，不會輸給男生；職訓師蕭勝文稱讚她很認真，在做工細膩度、速度等表現都相當優秀。

雲嘉南分署長劉邦棟說，證照代表具有專業與能力，分署開設的職訓班都會輔導學員考照，現在也推出自辦職前訓練課程，包括烘焙、工廠自動化、電腦輔助工程測量、室內設計等8班，報名即日起到8月17日止，若是15至29歲的青年參訓，每月可領3000或8000元的學習獎勵金，詳情可上雲嘉南分署網站查詢。

(中時 )