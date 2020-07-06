第一銀行文教基金會長期秉持「在地經營 在地關懷」理念，為推廣社會公益，讓民眾從「心」開始，特地首次推出「第一藝術空間 藝想世界」線上藝文，用行動支持本土藝術。

第一銀行文教基金會表示，歡迎民眾透過第一銀行官方Youtube一起進入藝術家創作天地，7月11日前，只要按讚並發布指定留言，即可抽「藝術家獨一無二創作作品」1幅，以及共有10組名額的「第一銀行限量加值版悠遊卡套組」。

首場「第一藝術空間 藝想世界」線上藝文，將由第一藝術空間特派員帶領大家一探國際抽象畫大師詹阿水老師工作室，讓大家零距離接觸藝術，透過詹阿水老師細心解說「水中作畫」的過程，讓我們更加瞭解，一幅作品需要許多繁瑣步驟及細心觀察才能完成，希望藉由影片，讓大家對藝術能有更深一層的認知，實踐藝術生活化、生活藝術化。

第一銀行文教基金會長期深耕本土藝術，自2011年起，於第一銀行總行的「第一藝術空間」舉辦藝術展覽，至今已舉辦108場，提供國內藝術家創作發表之平台與機會，為本土藝術帶來支持與活力，並讓同仁與客戶能多欣賞藝術，提升正向思考的人生態度。

第109場展覽將於7月7日在第一銀行總行1樓大廳開展，邀請李秀芳老師展出璀璨繽紛的彩瓷，歡迎各界蒞臨欣賞。

(工商 )