近年數據浪潮席捲金融業，各家國銀爭相將AI、大數據技術運用在客戶服務上，7月數位時代揭曉2020創新商務獎名單，台新銀行大數據團隊打造的i分析平台，運用AI自動化分析將資料處理的流程模組化及自動執行，產出的大數據洞察結果，不但能精準了解客戶需求提供更適合客戶理財規劃與服務，更大幅節省分析時間及投入人力，獲得數位時代創新商務獎評審團的一致肯定，勇奪年度評審團大獎及最佳管理創新金獎。

台新銀行客群經營處數據專案開發部資深協理許玲釧表示，台新銀行i分析平台打破數據技術和業務知識之間的藩籬，讓業務團隊同步具備分析技能，搭上開放平台與資訊共享的潮流，自2019年5月i分析平台上線以來，陸續上線的客群輪廓自動生成、效益追蹤自動化及相似受眾推薦等分析模組，為該行推動數據導向分析的重大進展。

許玲釧指出，台新銀行致力於提供客戶有感且貼心的個人化服務，i分析平台不斷拓增應用場景，透過模組化分析方式，免除人工分析誤差，與人工分析相較可節省高達79％工時效果，讓分析人員能專注於鑽研進階技術，業務人員也能花更多時間滿足客戶多樣金融需求及體驗。

台新銀行發展AI及大數據分析應用的用心，同時也獲得多項國際大獎肯定，如IDC「亞洲最佳智慧銀行獎」、亞洲銀行家（The Asian Banker）「台灣最佳數據分析獎」、The Asset Triple A Digital Awards「台灣最創新銀行資料分析獎」等。許玲釧強調，台新銀行將會持續以滿足客戶需求、優化用戶體驗為目標，依據客戶生涯階段的財務需求以及風險承受度與屬性，為客戶量身訂做財務規劃與服務，以「專業領航 認真守護」的服務精神，成為客戶的智慧好夥伴。

(工商 )