台北市中正區一名31歲的林姓男子，1日上午獨自出門散步卻不慎迷路，而林男因患有自閉症不敢向人問路，只能靠著身上僅有的悠遊卡，搭乘大眾運輸工具四處流浪。5天後林男流浪到桃園市觀音區一處民宅附近，屋主見狀以為是小偷遂向警方報案，員警將林男帶回查詢身分，發現他有被通報失蹤的紀錄，便協助林男順利返家。

大園警分局觀音分駐所於5日下午接獲民眾報案，稱有一名男子坐在其住處的停車棚裡，行為可疑請警方到場處理。警員姜彣勳、陳俊達獲報前往查看，發現該名男子精神狀態不佳，且身形消瘦不停顫抖，員警擔心他的身體狀況，便先將他帶回派出所休息，並提供飲水及食物讓他補充體力。

由於男子身上無其他證件也無法正常言語，經員警的耐心詢問，才勉強得知其姓名，員警隨即利用失蹤人口協尋系統查詢，果然發現男子有被通報失蹤的紀錄，便立即與其家屬聯繫。

林男母親接獲警方通知後，隨即從台北開車前來接人，林母看見兒子平安無事後鬆了一口氣，她向員警表示，林男患有自閉症，不敢與人接觸，平時都由她負責照顧。林男有時也會出門散步，但都會自己回家，沒想到這次竟然迷路5天到桃園來，讓她相當訝異，並感謝熱心的員警幫忙，才讓兒子得以平安返家。

(中時 )