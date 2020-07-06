傷者送到大林慈濟醫院急救，所幸張姓技士意識清楚，沒有生命危險。（翻攝照片／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣大林鎮一處新建住宅工地，今天下午2時許發生工安意外，一名50多歲的張姓技士施作時，不慎從2層樓的高度墜落，被2根約1公尺長的鋼筋插入胸口及骨盆，消防人員獲報後，緊急將這名傷者送到大林慈濟醫院急救，所幸張姓技士意識清楚，沒有生命危險。

消防人員到場後，發現張姓技士身體被2根長約1公尺、直徑約2公分多的鋼筋，貫穿胸口及骨盆，趕緊用破壞剪先將鋼筋剪短，再由救護車送到醫院，交給醫師拔除鋼筋。

張姓技士送醫救治後，並無生命危險，目前仍在醫院治療中。

(中時 )