嘉義驚傳墜樓意外 工人墜落2層樓 遭鋼筋插入胸口骨盆 20:042020/07/06 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 傷者送到大林慈濟醫院急救，所幸張姓技士意識清楚，沒有生命危險。（翻攝照片／張毓翎嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 傷者送到大林慈濟醫院急救，所幸張姓技士意識清楚，沒有生命危險。（翻攝照片／張毓翎嘉義傳真） 嘉義縣大林鎮一處新建住宅工地，今天下午2時許發生工安意外，一名50多歲的張姓技士施作時，不慎從2層樓的高度墜落，被2根約1公尺長的鋼筋插入胸口及骨盆，消防人員獲報後，緊急將這名傷者送到大林慈濟醫院急救，所幸張姓技士意識清楚，沒有生命危險。 消防人員到場後，發現張姓技士身體被2根長約1公尺、直徑約2公分多的鋼筋，貫穿胸口及骨盆，趕緊用破壞剪先將鋼筋剪短，再由救護車送到醫院，交給醫師拔除鋼筋。 張姓技士送醫救治後，並無生命危險，目前仍在醫院治療中。 (中時 ) #鋼筋 #技士 #胸口 #醫院 #骨盆 也許您會感興趣 社會熱門新聞 黑森林假Coser女做完筆錄露面！身穿碎花裙戴口罩嬌喊：辛苦了 - 社會 妹子釣蝦場開腿「手抓海鮮」 網笑：改釣X魚了 - 社會 南投秘境奪命！曾傳消失的絕美瀑布多人溺斃 當地人：哭死也沒用 - 社會 男大生住進「砲房公寓」 開門驚見「黑森林」女坐客廳 - 社會 悲情母女淪性奴 13歲女5月肚曝光 全鎮男人驗DNA 「元兇」竟是... - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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