新北市衛生局30歲林姓女雇員幾日前墜樓身亡，檢調發現林女墜樓前曾在社群評台上留下千字文，自我揭露自己如同《房思琪的初戀樂園》一書中所撰述的小三女子，甚至遭到對方的性侵，警方發現，林女3星期前曾在臉書PO文表示中終於拿到器官贈卡，了結了自己的心願，友人曾意識到她是否想不開，還勸她千萬不要做傻事，未料仍在事隔21天後無法走出情緒，讓人心碎。

檢警發現，林女墜樓前6小時在臉書寫下千字長文，她自揭遭對方用強暴、謊言、暴力、背叛毀了自己的人生，她控訴對方宿醉強暴自己，把她從廁所拖到客廳再扛到房間，嘴上說著「再一下下就好！」

長久致力在長照服務的林女，期盼自己的愛心能散播各地，就在她輕生身亡前不久，林女才剛拿到器官捐贈的審核通過卡片，而且她也習慣將生活大小事分享在社群平台上，卻遭他人宿醉性侵進而輕生結束可貴的生命。

林女曾表示，閱讀《房思琪的初戀樂園》的心境，最後更寫下「我知道很多人愛我，但我恨我自己，願用這條命，讓真相浮出檯面。」

(中時電子報)