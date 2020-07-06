日本九州地區連日大雨導致水患，熊本縣球磨川嚴重氾濫，許多民宅遭沖毀。對此蔡英文在推特上表示關心，而日本首相安倍也有看到，回覆表示：「患難見真情」。

蔡總統今天在推特（Twitter）以中日文發文表示，

蔡英文的推特以中文與日文同時發表「極端氣候對生命造成的傷害不分地區。連日嚴重豪雨不僅對中國長江流域帶來災害，也在日本九州地區造成傷亡。盼天候能回復正常，為逝者祈福的同時，也盼受損的家園能早日重建，傷者盡速復原。」

日本首相安倍也看到這則推文，同樣以中文和日文回應：「俗話說『患難見真情』。在九州地區發生豪雨災害之際收到溫馨的慰問，本人心中充滿了感激之情，謝謝各位。」

豪雨造成熊本縣9河川多處氾濫、土石崩塌，至今已知44人死亡、1人無生命跡象、10人失聯，警消單位還無法掌握某些地區的災情，警消、自衛隊持續搜救中。

(中時電子報)