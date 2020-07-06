美佛州再現食腦變形蟲，在溫暖淡水中戲水時特別注意

美國佛羅里達州近日再報告一例令人聞之色變的「食腦變形蟲」病例，此種罕見的「福氏內格里蟲」(Naegleria Fowleri)通常在人類戲水時由鼻腔進入，變形蟲會啃食人類腦部，死亡率高達97.2%。專家呼籲，夏日戲水時要特別注意，在河流、池塘等溫暖淡水中，要避免臉部接觸到水。

據美國《有線電視新聞網》(CNN)報導，美國自1962年至2018年共報告143例食腦變形蟲，其中僅4人存活。最近在飽受新冠病毒衝擊的美國佛羅里達州又再度出現食腦變形蟲感染案例，經佛州衛生部警告民眾不可輕忽，因為這種變形蟲會對人類大腦造成致命性傷害。

報導說，自1962年以來的病例中有37起食腦變形蟲出現在佛羅里達州，本次起案例則出現在該州希爾斯伯勒郡（Hillsborough County）。佛州衛生部表示，食腦變形蟲大多出現在湖泊、河流和池塘等溫暖的淡水中，尤其是天氣熱前往河流池塘戲水民眾要特別留意，在陽光照射下水溫較高的時候會有較高的感染風險。此外變形蟲也可能在清洗鼻腔時進入人體，建議清洗鼻腔時使用煮沸或蒸餾過的水，並使用清潔的容器。

專家指出，這種單細胞變形蟲，常見於25℃以上的溫水中，在42℃時繁殖力最旺盛。福氏內格里蟲進入進入鼻腔會後會造成阿米巴腦膜炎，症狀包括發燒、噁心和嘔吐，以及頸部僵硬與頭痛。大多數人在一周內死亡，死亡率高達95%以上。除了美國，紐西蘭、巴基斯坦甚至台灣都有發生過感染福氏內格里蟲死亡的病例。

(中時電子報)