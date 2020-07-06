外貿協會與臺大醫院及雲林分院合作，6日辦理「臺灣特色醫療在非洲防疫上應用」視訊研討會，以專題分享方式與非洲各國交流彼此抗疫經驗，並且藉此推廣臺灣優質醫療；貿協董事長黃志芳強調，未來將透過國家防疫館，持續辦理相關課程協助非洲對抗疫情。

黃志芳表示，貿協上個月成立面向全球的「臺灣國家防疫館」，結合臺灣成功的防疫經驗和完整的防疫產業，協助飽受疫情所苦的國家。過去幾個月來已促成我國的醫療團隊和印度、東南亞、中南美洲等國家的防疫醫療視訊會議，也為國內的防疫產業成功媒合許多國外的醫療需求，因應各國不同的防疫需求，貿協已於緬甸、印度、泰國、越南、孟加拉、秘魯、哥倫比亞及墨西哥等國舉辦20場線上研討會，共有超過1萬5千名醫護人員參與。

這次更是把防疫服務延伸到非洲大陸，邀請臺大醫療團隊和非洲10多個國家計361位公衛官員及醫生直接對談，分享經驗。為打造防疫分享平臺，貿協兩周內建置完成「防疫國家館」網站，網站結合各界專家、逾2千家防疫廠商，超過1萬項的產品及20家醫療機構，黃志芳表示，未來貿協將透過國家防疫館，持續辦理相關課程協助非洲對抗疫情，同時推廣臺灣的數位化智慧醫療系統服務，除了醫療產業，亦將對非洲各國加強數位及實體經貿推廣活動，協助業者布局全非洲。

(工商 )