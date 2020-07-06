惠宇建設推動長桌文化，凝聚家人的心，也可做多元使用。（盧金足攝）

惠宇建設在台中市南屯區2000多坪基地上，打造植栽、溪流綠美化的祕境，開發前提供民眾欣賞。（盧金足攝）

惠宇建設總經理顏定滄表示，建築物在城市經植栽綠化後，變成一座山或一片森林，打造成宜居建築。（盧金足攝）

惠宇建設的建案作品，連續五年榮獲都市空間設計大獎、台中樂居金獎肯定。（盧金足攝）

台中市府推動《鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法》目前已有37件申請，建商願意加入宜居城市綠化，民眾接受度也高，都發局長黃文彬說，宜居建築不只綠美化，讓房子更有氣質，減少熱島效應，從生活做起最佳的環保，惠宇建設響應宜居建築，新建案打造森林系豪宅，客戶也認同綠勢力潮流，驚艷高端住宅市場。

為改變建築物變成水泥叢林，台中市府去年3月發布《台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法》，增進市容美學、立體綠化及減緩酷熱。

黃文彬說，以容積獎勵建商興建綠建築，鼓勵開發商、建築師將綠化、植栽、導風設施等引入市民居家空間，透過宜居建築法令鬆綁，以「點、線、面」方式，逐步打造台中綠色宜居城市。

惠宇建設總經理顏定滄響應宜居建築，建築物在城市經植栽綠化後，變成一座山或一片森林，規畫成宜居建築，起造人需於領得使用執照前繳納回饋金，其中6成提供宜居建築設施管理維護，4成做為宜居建築研究發展、特色景觀綠能發展補助等，住戶擁有綠化大陽台，增加生活品質顏定滄說，宜居建築設計大陽台，「比傳統規畫的陽台更好賣！」

台中市每年約400個案件經市府都市設計審議，若一半案件申請宜居設施，每案約增加100棵樹，共可增2萬棵樹，以一座鄰里公園種200棵喬木計算，如此數量約可每年生產100座鄰里公園，降低空氣汙染，維護生態環境。

黃文彬指出，《台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法》內垂直綠化設施、複層式露台絕非是建築物「豪宅化」，而是平民化、好宅化，大量綠化環境是普世價值，導向一般住宅都可享受綠意、舒適休閒空間，房產價格的提升並非此辦法所致，反而特色建築、宜居城市才是推動該法的目的。

惠宇建設的作品，連續五年榮獲都市空間設計大獎、台中樂居金獎肯定，顏定滄最新力作，位在單元三的新建案，除了惠宇推行的長桌文化，還有工作陽台等多元空間，規畫成家事區域，可以輕鬆洗衣，也可種植園藝。

近年來家庭結構變化大，顏定滄說，不少企業主或科技產業高階主管，購買的大坪數房子，卻只規畫一間主臥房，其他作為生活空間，包括客餐廳、與可作各種使用功能的長桌，和親友在大陽台化身戶外庭園咖啡，「市場很喜歡這種產品！」

為考量不同客戶需求，顏定滄表示，建物規畫宜居建築、傳統陽台與經濟型綠化雨遮，宜居建築法規產生很多設計上的變化，讓客人看到不一樣的宜居風貌，選擇彈性大，低密度的生活，讓很多住在七期的客人都掀起移居熱。

(中時 )