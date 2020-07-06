「今日美國報」5日在言論版刊登「向中國傳遞訊息，川普總統應該訪問台灣」的文章。文章建議為了抗議北京推動香港國安法，威脅民主價值，總統川普或副總統彭斯應該訪問台灣。

目前擔任總部設在華盛頓特區的共產主義受害者紀念基金負責人的史密斯（Marion Smith）是文章作者。他指出，美國針對香港國安法已經推出了一些制裁措施，但遠不足夠。「北京前所未有的壓迫需要前所未有的回應」。因此川普應該訪問台灣。作者表示，從1960年就沒有任何美國總統訪問台灣，因為美國官員想要和北京維持關係，但美國政策不應該讓北京開心為目的，而是應該向北京顯示美國對拓展其利益和守護其價值是認真的，美國的國家利益非常清楚。

作者表示，台灣接近大陸而且是在北京下一個目標的優先名單之上。作為美國的夥伴，台灣是遏制北京擴張的前線，而川普到訪台灣可以在如此緊要的時刻，向自由世界的領導人顯示美國對於區域的承諾。

史密斯還表示，直到上個月香港仍然發射著自由民主之光，但現在已經熄滅。台灣孤獨的站立著。川普總統應該高舉台灣自由民主的旗幟，到台灣訪問符合川普政府的政策和原則。川普一直希望推動更緊密的美台關係。去年（作者筆誤，應該是今年3月）他還簽署了台北法案，要幫助美國未正式承認的台灣加強和其他國家的外交關係，並且在今年5月批准了對台軍售。

作者因此表示，川普應該要摒棄討好北京的政策，從川普在2016年12月和台灣總統的通話來看，訪問台灣是符合邏輯的下一步，而不是不可想像的跳躍。過去美國只派內閣級成員訪問台灣，如果川普無法訪問台灣，就應該派常常到亞太國家訪問，而且經常批判中國共產黨的副總統彭斯到台灣。

(中時 )