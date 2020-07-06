德國工商總會駐外分會（AHK）今天公布新冠肺炎疫情對德商營運影響調查。針對台灣的調查結果顯示，近6成德商預測其2020年營收將減少。絕大多數德商表示旅遊禁令是影響其商業營運的最大因素，也是台灣經濟復甦將面臨的最大挑戰。

AHK在今年6月15日至6月26日間對全球92個國家中的140個分會進行了一項新冠肺炎疫情對德商營運影響之調查，顯示疫情著實地影響了在台德商的營運。有57.2％的德商預測其2020年營收將因此減少。

德國經濟辦事處首席代表暨處長林百科提到，根據調查，90.5％的德商表示旅遊禁令是影響其商業營運的最大因素，更有70％的德商認為這是台灣經濟復甦將面臨的最大挑戰。

即使面對嚴峻的考驗，多數德商仍對未來發展保持樂觀的態度。針對經濟復甦情況，僅有19％的德商認為將耗時一年半以上始能恢復，81％的德商預測經濟狀況至2021年將能改善。

但他說，也有23.8％丶近四分之一的德商十分看好經濟前景，認為無須等到2021年，於2020年便能有所好轉。

(中時 )