日本前法務大臣、眾議員河井克行及妻子、前參議員河井案里涉嫌於去年7月參院選舉時，為首次出馬競選的案里拉票行賄。兩人被逮捕後扯出自民黨提供1億5千日圓的助選資金，日本首相安倍晉三的秘書也赴廣島選區為案里拜碼頭。

共同社報導，克行將現金交給廣島縣議員的工作人員後，案里去年3月獲得自民黨總部的公推後，安倍的秘書便與案里競選團隊一起拜會收賄的地方議員，拜託他們支持案里。克行在LINE的群組裡曾詳細地指示首相秘書要拜訪哪些地方議員，有可能挑的都是行賄對象。

河井夫妻於國會閉幕的隔天因違反《公職選舉法》嫌疑被逮捕，兩人涉嫌在2019年的參院選舉時，發放約2570萬日圓現金給94名地方議員等。案里順利當選參議員後，河井克行9月在安倍內閣改組時首次入閣擔任法相。

日媒《SUNDAY MAINICHI》指出，克行原本與官房長官菅義偉關係密切，2012年9月的自民黨總裁選舉時，他盡心盡力為安倍奔走，安倍當上首相，他也功不可沒，因而與安倍拉近了關係。

自民黨在廣島選區公推兩名參院候選人，當選5次的前防災相溝手顯正落選，新人案里當選，自民黨提供案里1億5千萬日圓的選舉資金，卻只提供溝手1千500萬日圓。

廣島選區的政界人士指出，案里獲破格公推本身就很不可思議，她在地方上既沒有人脈，又沒有人望，只因她是克行的老婆，她的當選令許多人不滿。

政治記者角谷浩一指出，「東京地檢應該搜自民黨總部，因為行賄的是河井夫妻，援助1億5千日圓選舉資金的是黨總部，花如此巨額資金就像是說，無論如何即使行賄都要贏。安倍首相即使被說成是賄選嫌疑的共犯也是沒辦法的。」

(中時電子報)