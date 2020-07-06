關務署臺北關於6日上午10時許，由緝毒犬隊發現一件以衣物名義，自加拿大申報進口的快遞包裹內容物有異，海關開箱查驗後，發現1件黑色外套內層，夾藏大麻花數十小包，毛重約1500克，市價約新臺幣450萬元，海關在完成初步查驗後，移交由司法單位接手，追查幕後毒梟。（讀者提供）

關務署臺北關於6日上午10時許，由緝毒犬隊發現一件以衣物名義，自加拿大申報進口的快遞包裹內容物有異，海關開箱查驗後，發現1件黑色外套內層，夾藏大麻花數十小包，毛重約1500克，市價約新臺幣450萬元，海關在完成初步查驗後，移交由司法單位接手，追查幕後毒梟。（讀者提供）

關務署臺北關於6日上午10時許，由緝毒犬隊發現一件以衣物名義，自加拿大申報進口的快遞包裹內容物有異，海關開箱查驗後，發現1件黑色外套內層，夾藏大麻花數十小包，毛重約1500克，市價約新臺幣450萬元，海關在完成初步查驗後，移交由司法單位接手，追查幕後毒梟。

據了解，台北關緝毒犬隊6日到桃園機場快遞貨物區，執行進口快遞貨品檢查勤務，1批從加拿大運到的快遞紙箱，經緝毒犬嗅聞後，對其中1箱快遞貨品有蹲坐的反應，海關人員立即攔下這箱物品開箱查驗。

海關人員發現這件申報為衣物貨品裡，紙箱內裝了衣服、鞋子等物品，外觀上並沒有異常，進一步用手觸摸檢查時，其中1件黑色外套摸出內有硬塊，重量也比一般衣物稍重。關員拆開這件外套夾層，發現裡面夾藏了46小包大麻花，毛重1500公克，市價約新台幣450萬元。為了飲藏這些大麻花，貨主還很費工的，將大麻花包分散縫製藏匿在外套的各個地方，但仍逃不過緝毒犬的狗鼻。

海關人員在清點完成後，將這批大麻花交給司法警察機關接手，並報請桃園地方檢察署指揮偵辦，後續追查接運人員及幕後販毒集團成員。依據毒品危害防制條例規範，大麻花屬於2級毒品，製造、運輸、販賣第2級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

(中時 )