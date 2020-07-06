曾子余日前回鍋與納豆一同錄製《食尚玩家兩天一夜GO》，兩人這次到樹林興仁花園夜市出外景，除了吃美食玩遊戲，還直接在夜市廣場擺攤叫賣起來。納豆和曾子余在攤位放上餡餅及堅果餅乾，開放民眾試吃後投票喜歡的口味，意外吸引大批民眾圍觀互動，擠得廣場水泄不通，讓納豆笑說：「我們在夜市擺攤真的很荒謬！」

《食尚玩家》暑期活動「夜市美食戰出來」開跑，四條節目線都將造訪不同夜市大啖美食，並讓觀眾利用《食尚玩家App》票選心目中的人氣夜市，這次週三線的納豆和曾子余選擇北台灣規模最大的興仁花園夜市，一路上吃了活蝦、滷味、雞排及炒冰卷等美食，還大玩夜市裡的海盜船與彈簧床，設施眾多的興仁花園夜市讓曾子余驚呼：「還以為來到遊樂園！」

納豆與曾子余主持默契佳。（TVBS提供）

嗑完美食後兩人接獲要在夜市擺攤的任務，便物色了廣場中間的最佳位置，製作單位也幫忙在兩人的攤位旁放上人形立板造勢，曾子余看到後笑說：「現在變胖那麼多，大家看到會不會覺得我在詐騙，跟現在完全不一樣？」納豆則無奈表示：「主持食尚玩家讓我胖了五公斤，正在努力減肥中，但看樣子只能增肥了。」

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