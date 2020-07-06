藉由機器人來製造遊戲機，提高生產效能已成為SONY自動化生產的重要戰略。根據日本媒體報導，SONY位於日本千葉縣工廠的機器人生產線，每分鐘可以組裝生產2台PS4遊戲機，未來新一代遊戲機PS5也會在這生產線生產。

SONY位於日本千葉縣木更津市（Kisazaru）的工廠打造了一條由機器人管理，用來生產PS4遊戲主機的高速組裝生產線，組裝一台PS4不用1分鐘，平均1分鐘可以組裝2台，相當於1小時能生產120台。截至目前全球PS4已經銷售1.1億台，是SONY目前銷售最好的遊戲機產品。

今年開始，SONY木更津廠生產線將做為PS4及PS5兩代遊戲機，包括PS4、PS4 Pro、PS5及PS5數字版共4款遊戲主機生產基地。

這座工廠早在1994年時生產PS1開始已經就存在，目前在Kisazaru廠內配置了32部由三菱電機（Mitsubishi）生產的機器人在運作，其中26種能夠連接電纜，膠帶和柔性零件。生產線全長100英尺（約30.5公尺），僅有4位操作人員。

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(中時電子報)