台灣中醫治療新冠肺炎有成！國家中醫藥研究所著手整理中藥複方水煎劑「台灣清冠一號」，將其應用在臨床治療上，發現可有效縮短重症、輕症的患者病毒轉陰與住院時間。三軍總醫院宣布與國家中醫藥研究所共同簽署合作備忘錄，將成為中西醫共治的臨床實驗基地，繼續開發新的解方。

三軍總醫院今年4月初即由感染與熱帶醫學科及中醫部合作建立「新冠肺炎患者中西醫共治模式」，並採用國家中醫藥研究所草擬的「新冠肺炎病毒中醫臨床分期治療指引」，結果臨床效果十分好。

三軍總醫院中醫部主任黃怡嘉證實，這次在新冠肺炎的治療上，中醫藥發揮極佳效果，證實複方中成分能與新冠病毒的棘蛋白結合，阻斷病毒感染，並抑制細胞激素風暴出現，有等同於疫苗的效用，目前更已申請歐美藥證，鎖定病人人數較多的國外市場。

與照護新冠肺炎患者的成功合作促使三總與國家中醫藥研究所進一步簽署合作備忘錄，三總將繼續與國家中醫藥研究所合作建置「建立中西醫結合精準醫學平台」。

黃怡嘉說，下一步雙方將會針對癌症、腦神經退化性、心腦血管、過敏免疫風濕、代謝性及感染性疾病的治療建立大資料庫，希望能找出中西醫整合的新解方，提供病患更高品質的醫療服務。

(中時 )