一名22歲的越南籍女子，3月間來台短期旅遊，暫住彰化友人家，竟遭一名男子持美工刀，闖入脅迫為其口交，並性侵得逞，事後女子害怕得聯絡友人告知此事報警處理，警方循線逮捕劉姓男子並移送偵辦，法官審酌，認被害人為外籍人士，隻身來台，橫遭被告性侵，身心勢必承受極大恐慌，依強制性交罪將他判處七年六月有期徒刑。

判決書指出，劉姓男子今年3月2日晚間，開車到該住宅大樓，劉男因曾經至該社區住宅大廈性交易，因此熟知感應磁卡放置位置，開門步行入侵，躲藏在4樓樓梯間，發現來台旅遊暫住友人家的越南少女，竟意圖不軌，上前敲門，越南少女誤以為是友人，並前來開門，慘遭狼爪。

判決書指，劉男進入房內後，將自己庫子拉鍊拉下，因語言不通，用比手畫腳方式要求少女為其口交，但女子不從欲將劉男趕出，但劉男將門關上，並奪下少女手機，隨後取出美工刀要脅，脅迫強暴少女，性侵得逞。

法官審酌，認劉男先前就有因買春發生糾紛事件，賠償業者3萬元和解，認劉男類似行為模式早已萌發，犯罪情狀不法程度嚴重，無量處最低本刑於地，依攜帶兇器侵入住宅強制性交罪，判處劉男7年6個月有期徒刑，可上訴。

(中時電子報)