IC封測業股票上市矽格公司（6257）自結2020年6月份合併營業收入為新台幣9.75億元，比較去年同期增加21.6％。

矽格公司表示，由於中美科技衝突及新冠病毒帶動宅經濟盛行，各國均加速推動5G基礎建設。矽格集團主要客戶手機、網通、電源管理晶片銷售暢旺。矽格相關晶片測試線稼動率居高不下。加計投資公司的營收後，矽格6月合併營收較去年同期大幅成長21.6％。

(工商 )