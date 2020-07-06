陳央近期發行個人第二支單曲〈Love Is〉，邀請常為LGBT權益發聲的Youtuber代表「夫夫之道」阿凱和里歐，互相談論在愛情一路上走來的種種點滴。阿凱分享自己小時候還不確定自己性向時，曾為了向一位女生告白，自以為帥氣的把對方約到地下室，因太過緊張用原本要做為禮物贈送的科學麵捏碎後直接往女生臉上砸，氣得女生直接轉頭就走，連告白的字句都還沒說出口就直接被拒絕了，笑說這是最NG的告白方式。

陳央也分享自己在感情裡的小倔強，在以前的幾段愛情裡，若是遇到和另一半吵架，雙方都會賭氣不輕易求和，但後來卻總是懊悔和難過，〈Love Is〉就是陳央在愛情中最挫敗憂鬱時的時候所寫下的歌曲，她說：「若是把愛情比喻成海，那我寧願就靜靜的飛在海上看著就好」，對愛情的釋然平淡讓阿凱笑說：「難道公司有禁愛令？所以讓妳心境如海。」

聽到陳央分享的愛情故事後，里歐有感而發的說：「愛情是掌握在自己手中的！」爆料阿凱曾經向他提出分手的要求，面對阿凱在凌晨甩門出走，里歐竟化悲憤為力量，拿起手機一股腦地衝出去找阿凱，今日兩人才可以繼續拍攝影片給大家看，也因為這個爭吵意識到在這段愛情裡對方在於自己心裡中的重要性，阿凱也在一旁幸福的表示：「我們在一起已經四年半了」，一轉身開玩笑地告訴陳央「不要想不開談那麼久的戀情，一定要三思而後行」！一句話搞得在場的大家哈哈大笑，但也投以無比羨慕的眼光。

陳央邀請丈夫之道分享愛情觀。（闊思音樂提供）

(中時 )