以色列國防部周一宣布，成功發射了一顆新的間諜衛星，其主要功用就是注意周邊威脅地區的動態。

美聯社報導，這枚名叫「Ofek 16」的衛星，是在以色列當地時間星期一清晨4點，從帕勒馬希姆空軍基地(Palmachim AFB)發射，由以色列自製的沙維特火箭(Shavit Rocket,希伯來語「彗星」之意)送上太空。

以色列過去的間諜衛星模樣。(圖/美聯社)

以色列國防部表示，Ofek16是過去20年來，所發射的一系列地表偵察衛星，具有先進功能的光電解析度，其用途就是探查附近的威脅地區。儘管以色列官員沒有說明具體的威脅是什麼，但以色列首先指責，伊朗試圖發展核武器。

以色列航太局的負責人阿姆農·哈拉里（Amnon Harari）說：「這一系列的衛星，是用來監視對以色列造成威脅的地方，正如您所知，這些威脅有時很遙遠，但有時很緊迫，因此我們需要不斷地進行監視。」

目前已知，以色列至少3顆同類型的間諜衛星，分別是2002年發射的Ofek 5和2016年發射的Ofek 11。

以色列航太局表示，目前Ofek 16 正在軌道上向地面站發送一系列的測試信號，只要一切順利，就能在大約一星期後開始傳輸地表偵查照片。

(中時電子報)