三倍券自7/1開放預購後，明（7）日即將截止，預購人數已突破600萬，但有網友卻表示，如果大家再不預購三倍券，「郵局員工準備跟之前藥局人員一樣做到哭哭」，意外在網路上掀起討論。

根據經濟部統計，至昨日為止，預購人數已經突破600萬人，原PO在PTT上回文表示，「7/1~7/6預購還不到全台灣人口數一半，接下來正式開跑那天應該可以看到郵局擠爆場面，郵局員工準備跟之前藥局人員一樣做到哭哭，然後繼續檢討人民為何不用預購」。

不少網友看到文章後紛紛擔心回應，「的確很多長輩準備排郵局，郵局即將擠爆」、「到時一堆老人早上六點就去排隊 郵局還沒開門就中暑了」、「加班是一定要的，你以為可以準時下班喔」。

但為了降低郵局負擔，今日經濟部透露，將比照口罩實名制，以身分證單雙號分流，單號者可以在周一、三、五領取，雙號則可在周二、周四領，而周六則是單雙都可領。

(中時電子報)