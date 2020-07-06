1對情侶某日行駛高速公路上，女子卻突然感到飢渴難耐，立即要求正在駕駛的男友將車停在路肩區後，她馬上脫去裙裡內褲，猴急般的坐上男友的那話兒上，車子瞬間震動晃蕩，路過的車輛皆感到無比奇怪立刻報警，待警方調閱監視器查看時，所有警員頓時臉紅好害羞。

據了解，此對情侶正駕駛向南的高速公路時，女子立即要求男友駕駛趕緊找個路肩處停下有急事求助於他，男友趕緊在經過山隧道之後安全停下，女友已將裙裡的內褲脫去，瞬間跳上男友的駕駛座坐下，當他回神時驚覺自己的巨根已露出，女友早已坐在自己2腿之間，並且開始自動搖晃，頓時整台車如同遊樂設施般，持續不斷上下起伏激情震動。

行經此段道路的車輛駕駛，看到此台車怎麼震動搖晃如此厲害，立即通報警方，員警在調閱監視器觀看後，所有男女警員都臉紅害羞，原來是他們看到女子下半身赤裸，裙子早已整個掀起密臀露出，男子表情一臉舒服樣，整個快凍未條的滿足感，還能看到名貴轎車不斷激情震動。

多數網友認為，路肩應該是車輛拋錨等意外發生所使用，怎麼可以拿來進行床事運動。也有網友覺得，有這麼飢渴嗎？可以下交流道去摩鐵叫個爽啊？是在效仿日本戶外拍片嗎？網友紛紛認為，這生理需求算是緊急狀況？

(中時電子報)